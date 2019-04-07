شنكالي: ما ارسلته بغداد من مبلغ 724 مليار دينار هو رواتب موظفي الاقليم

الخليج 365/ بغداداكد عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني ماجد شنكالي، الاحد، ان ما ارسلته الحكومة الاتحادية الى الاقليم من مبالغ هي ضمن رواتب موظفي الاقليم ولا علاقة لها بواردات نفط الاقليم بحسب ما نصت عليه الموازنة، داعيا لابعاد موظفي الاقليم عن الصراعات السياسية.

وقال شنكالي في حديث لـ الخليج 365، إن "ما يطرح من احاديث حول توجيه سؤال برلماني من عضو بالبرلمان الحالي الى وزير المالية بشان صرف مبلغ 724 مليار دينار الى الاقليم بالرغم من عدم ارسال الاقليم لواردات النفط المصدر هي مغالطة والتفاف على حقيقة واضحة للجميع"، مبينا ان "المبلغ تم الاعلان عنه منذ الثاني عشر من 12 الماضي وهو مخصص لرواتب شهر اذار وفروقات رواتب شهري كانون الثاني وشباط من العام الحالي".



واضاف شنكالي، ان "رواتب موظفي الاقليم لا علاقة لها بحصة الاقليم من الموازنة وهو ما تم التصويت عليه ضمن الموازنة الاتحادية للعام الحالي من قبل مجلس النواب، واي استقطاع يكون من حصة الاقليم بحال عدم تسديد الواردات النفطية"، لافتا الى ان "ما ناسف له ان يحاول البعض المزايدة ومحاولة التلاعب بالالفاظ فقط لكسب ود جماهيره متناسيا ان موظفي الاقليم هم عراقيون ولهم نفس الحقوق لكل موظف بالعراق ولا ينبغي زجهم ضمن الصراعات والمزايدات السياسية العقيمة".

وكان النائب عن تحالف الفتح فالح الخزعلي اعلن، امس السبت (6 نيسان 2019) عن توجيهه سؤالين برلمانيين إلى وزير المالية فؤاد حسين بشأن سبب صرف مبلغ ٧٢٤مليار لإقليم كردستان.

