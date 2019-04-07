رئاسة البرلمان: آليات استضافة المسؤولين ليست لاستهداف شخص بعينه

الخليج 365/ بغداد

أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي، الأحد، أن آليات استضافة المسؤولين في المجلس ليست لاستهداف شخص بعينه.

وذكر بيان لمكتب الكعبي تلقت الخليج 365، نسخة منه أن "النائب الاول لرئيس مجلس النواب ترأس، اليوم، اجتماعاً للجنة النزاهة النيابية التي استضافت مسؤولي وزارة النفط المعنيين بملف جولات التراخيص النفطية".

وأضاف أنه "جرى خلال الاجتماع الحديث عن جولات التراخيص وحجم الانتاج ومدى استفادة القطاع النفطي من هذه الجولات التي تمكنت الشركات الفائزة من تحقيق نسب تطوير عالية وزيادة حجم الانتاج وايضا الحد من هدر الغاز المصاحب، ونسب تشغيل العمالة المحلية والتقيد بها وايضا الجولات المزمع الاعلان عنها خلال الفترة المقبلة عن طريق وزارة النفط".



وأشار الكعبي خلال الاجتماع ان "الغاية من استضافة المسؤولين التنفيذيين وتوجيه الاسئلة اليهم ، هو للحصول على المعلومات الدقيقة من المصدر بشكل مباشر، وايضا الاطلاع على العديد من التفاصيل التي قد لا يمكن ادراجها ضمن مخاطبات محدودة المعلومة ".

واكد أن "آليات استضافة المسؤولين هي ليست لاستهداف شخص بعينه بل الاستهداف سيكون باتجاه المعلومات التي تهم وتخص الدولة العراقية".

وتابع الكعبي، أن "عقود التراخيص تعد من الملفات الحساسة لارتباطها بأهم مورد للاقتصاد العراقي والذي يجب متابعته باستمرار خاصة وان اغلب العقود وعمليات الاستخراج والتصدير متغيرة بشكل مستمر".