نائبة تكشف حقيقة ترشيح زوجها لمنصب محافظ البنك المركزي

الخليج 365/ بغدادنفت النائبة ماجدة التميمي، الاحد، الانباء بشأن ترشيح زوجها لمنصب محافظ البنك المركزي، فيما اكدت احتفاظها بمقاضاة المواقع التي تحرف وتنشر الاكاذيب والافتراءات المسيئة.

وقالت التميمي في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه "فوجئنا اليوم بأعادة نشر خبر وتداولة في مواقع التواصل الاجتماعي بعنوان ان (مصادر تؤكد من جديد صحة ترشيح زوج ماجدة التميمي لمنصب محافظ البنك المركزي)"، مبينة ان "الخبر تم تداولة اكثر من مرة وبين فترة واخرى في مواقع التواصل الاجتماعي بهدف التسقيط بشخصيتي".



واضافت ان "الخبر المنشور في المواقع التواصل الاجتماعي عار عن الصحة جملةً وتفصيلاً، ونتعجب كيف يستسهل البعض الكذب والافتراء ولاهداف معينة"، داعية مواقع التواصل الاجتماعي وغيرها من وسائل الاعلام الى "ان تترفع عن اللجوء الى الكذب الصريح في محاولة للتشويش والتسقيط بالشخصيات الوطنية، وضرورة الاتعاظ بما آلت اليه الحملات الدعائية المسعورة والاعلام الكاذب، ولا يمكن تغيير توجهات المواطنين بهذة الحملات التضليل والكذب، خصوصاً اذا كانت الشعوب على قدر كبير من الذكاء والخبرة والارادة الصلبة في مواجهة التحديات كالشعب العراقي ومن العبث الاستمرار بهذا النهج الغير المنطقي".

وتابعت "املناً الاكبر في اصحاب المواقع الخبرية والمثقفين ان يتوخوا الدقة في نشر التصريحات والتأكد من اصحابها قبل نشرها"، لافتة الى "اننا نحتفظ بحقنا بمقاضاة المواقع التي تحرف عنا وتنشر الاكاذيب والافتراءات المسيئة".

وطالبت التميمي "الموقع الذي نشر ذلك ان ينشر تكذيباً للخبر في نفس الموقع، كما تقتضي الاصول المهنية".

يذكر ان احدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي نشرت خبرا تضمن ان زوج النائبة ماجدة التميمي تم ترشيحه لمنصب محافظ البنك المركزي.

