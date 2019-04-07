أعلن مكتب رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، الأحد، عن بدء اعمال المنتدى الاقتصادي العراقي_ الايراني في غرفة تجارة طهران.
وقال المكتب الاعلامي لعبد المهدي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "اعمال المنتدى الاقتصادي العراقي_ الايراني بدأت، اليوم، في غرفة تجارة طهران بحضور رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي والنائب الاول للرئيس الايراني اسحق جهانغيري".
وأضاف المكتب، أن "المنتدى الاقتصادي حضره ايضا الوزراء والمسؤولين من اعضاء الوفدين الرسميين العراقي والايراني، وجمع كبير من رجال الاعمال والمستثمرين والصناعيين ورؤساء الشركات من البلدين".
ووصل رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، امس السبت، الى العاصمة الايرانية طهران في زيارة رسمية تشمل تركيا ايضا.
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