اعتبر النائب الأول لرئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية اسحاق جهانغيري، الزيارات المتبادلة بين كبار المسؤولين الايرانيين والعراقيين مؤشرا لعزم البلدين على تطوير العلاقات بينهما.
وقال جهانغيري خلال استقباله رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي في طهران اليوم، إن "الهزيمة على داعش ليست فقط للجماعات الإرهابية، بل هي ايضا هزيمة لحماتهم"، مبينا ان "ايران مثلما أعلنت دعمها للحكومة والشعب العراقي خلال فترة مكافحة الإرهاب، ستكون إلى جانب الحكومة والشعب العراقي في عملية إعادة الإعمار ايضا".
واضاف انه "بعد عهد صدام، وسيادة الشعب العراقي، نشأت علاقات طيبة بين طهران وبغداد"، موضحا انه "تم الوصول الى اتفاقيات جيدة في مختلف المجالات بين البلدين ولحسن الحظ ان الوجه المشترك لمختلف الحكومات في ايران والعراق خلال الاعوام الماضية هو الاهتمام والتاكيد الجاد على تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية".
يذكر ان رئيس الوزراء عادل عبد المهدي وصل الى العاصمة الايرانية طهران امس السبت، على راس وفد وزاري كبيرة حيث التقى بالرئيس الايراني حسن روحاني والمرشد الايراني الاعلى علي خامنئي وبحث معهم تطور العلاقات الثنائية بين البلدين بكافة المجالات.
كانت هذه تفاصيل خبر جهانغيري يتحدث لعبد المهدي عن علاقة بغداد وطهران بعد عهد صدام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.