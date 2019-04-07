ذي قار تؤكد السيطرة على موجة الاطلاقات المائية القادمة من واسط

الخليج 365/ بغداداكد النائب الاول لمحافظ ذي قار عادل الدخيلي، الاحد، السيطرة التامة على موجة الاطلاقات المائية القادمة من محافظة واسط خلال اليومين الماضيين بسبب ازمة الفيضانات التي تضرب البلاد .

وقال الدخيلي، في بيان صدر عقب زيارة ميدانية قام بها برفقة محافظ ذي قار يحيى الناصري الى مناطق شمال المحافظة، وتلقت الخليج 365، نسخة منه، إن "خلية الازمة سيطرت بشكلِ كامل على زيادة الاطلاقات المائية القادمة من سدة الكوت التي بلغت اكثر من 200 متر مكعب في الثانية , مشيراً الى تصريف تلك المياه الى مناطق الاهوار و المصب العام ".



واضاف ان "خلية الازمة سجلت غرق بعض القرى في قضاء الفجر والرفاعي والدواية", عازياً "سبب غرق هذه القرى الى وجود نبات الشنبلان في القنوات المائية عرقلة مرور المياه بصورة طبيعية ".ولفت ان "المحافظة استنفرت جميع آلياتها لرفع نبات الشنبلان و بناء سواتر ترابية في المناطق الضعيفة لتأمين الحماية للمواطنين الساكنين على ضفاف النهر", مطمئناً "الاهالي بسيطرة خلية الازمة على مناسيب المياه القادمة وهي لا تشكل خطراً كبيراً على حياة المواطنين".