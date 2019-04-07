تعطيل الدوام الرسمي الثلاثاء المقبل في ميسان

السومرية نيو/ بغدادأعلن عضو في مجلس محافظة ميسان، الاحد، عن تعطيل الدوام الرسمي في المحافظة الثلاثاء المقبل.

وقال محمد مجيد شويع في حديث لـ الخليج 365، إنه تم "تعطيل الدوام الرسمي ليوم الثلاثاء المقبل لمناسبة ذكرى استشهاد أية الله العظمى السيد محمد باقر الصدر".

يشار الى أن وكالة الخليج 365 حصلت، الخميس الماضي، على وثيقة صادرة من مجلس محافظة كربلاء تتضمن تعطيل الدوام الرسمي في المحافظة يوم الثلاثاء المقبل بمناسبة ذكرى استشهاد السيد محمد صادق الصدر.

