وقفة قرب متوسطة للبنات في البصرة استنكاراً لمقتل مدرسة

الخليج 365/ البصرةنظمت إدارة مدرسة حكومية متوسطة للبنات في البصرة، الأحد، وقفة استنكاراً لمقتل مدرسة قبل أيام قليلة بنيران مجهولين، وطالب المشاركون في الوقفة القوات الأمنية بالقبض على الجناة وحماية الكوادر التربوية.

وجاء في بيان صادر عن مديرية التربية في البصرة تلقت الخليج 365 نسخة منه، "بحضور عدد من المسؤولين في المديرية نظمت إدارة متوسطة الخلود للبنات وقفة بمشاركة مدرسات وطالبات استنكاراً لحادثة مقتل مدرسة اللغة العربية في المدرسة"، مبينة أن "المشاركين في الوقفة طالبوا بضرورة توفير الحماية للملاكات التربوية، والإسراع في تشريع قانون حماية المدرسين والمعلمين، وردع كل من تسول له نفسه المساس بحرمة المدارس".



وكان مصدر أمني صرح لـ الخليج 365 قبل ثلاثة أيام بأن "مجهولين كانوا يستقلون سيارة صالون مجهولة اللوحات المرورية أطلق أحدهم النار من مسدس على امرأة تعمل مدرسة في مدرسة متوسطة حكومية، ما أدى الى مصرعها على الفور نتيجة اصابتها بإطلاقة في رأسها"، مبيناً أن "الجريمة حصلت في منطقة تقع ضمن مركز المحافظة".