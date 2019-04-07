تربية نينوى تعلن مشاركتها الواسعة في حملة "من أجل موصل أنظف وأجمل"

الخليج 365/ بغدادأعلنت المديرية العامة لتربية نينوى، الاحد، عن مشاركتها في حملة التنظيف الموسعة التي أطلقتها خلية الأزمة في مدينة الموصل، والتي حملت شعار " من أجل موصل أنظف وأنقى "بمشاركة جميع الدوائر لمساندة قوات الجيش العراقي والشرطة المحلية والحشد الشعبي والفرق التطوعية.

وقال مسؤول شعبة العلاقات العامة والإعلام في تربية نينوى سامي الفضلي، في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه، إن "وحيد فريد عبد القادر المدير العام دعا لتسخير كافة الامور اللوجستية والاستعداد الكامل للمشاركة بهذه الحملة من خلال توفير عدة اليات متنوعة تابعة لديوان المديرية للمساهمة الفعالة بهذه الحملة"، مؤكدا ان "المديرية خصصت ثلاث حافلات لنقل عمال النظافة من والى مواقع العمل كما وتم تخصيص عدد من الحوضيات لنقل المياه بالإضافة الى تخصيص باصات عدد ٢ للتنقل من مكان لآخر وثلاث سيارات حمل".



من جانبه أكد مدير الإدارة والتجهيزات في تربية نينوى ورئيس اللجنة المشكلة في المديرية جسام أحمد، إن "المديرية أكملت كافة استعداداتها للمشاركة بهذه الحملة الوطنية التي انطلقت يوم امس السبت في محافظة نينوى".

وبين رئيس اللجنة المشكلة في المديرية إن اللجان ستقوم كذلك بزيارة مدارس المحافظة لإرشاد الطلبة بأهمية حملات التنظيف وإقامة ندوات موسعة لتوعيتهم بأهمية الحفاظ على نظافة المدينة وجعل مدارسهم انظف وأجمل.

وثمن قائد عمليات نينوى اللواء نجم الجبوري، امس السبت، الدور الذي يقوم به متطوعي المحافظة من اجل تنظيفها، مخاطبا اياهم "كنتم في مقدمة خطوط الصد بالمعارك مع إخوانكم المقاتلين".