بعد البصرة.. تقديم طلب رسمي لتحويل ذي قار الى اقليم

الخليج 365/ بغداداعلن عضو مجلس محافظة ذي قار عبد الأمير سالم، عن تقديمه طلب رسمي لتحويل ذي قار الى اقليم، فيما اعتبر ان تجربة إقليم كردستان أثبتت نجاحا بالحصول على المستحقات.

وقال سالم في تصريح صحافي تابعته الخليج 365، انه "قدّم رسميا طلبا إلى رئاسة الحكومة المحلية لتحويل ذي قار الى اقليم، وفقا للأطر القانونية والدستورية، والمضي بجمع التواقيع من أجل استيفاء الشروط"، مبينا ان "ذي قار كحال المحافظات الجنوبية الأخرى التي تعاني التهميش وعدم الاهتمام من قبل الحكومة الاتحادية".



وأضاف أنّ "المحافظة قد تحمّلت طيلة 15 عاما مضت، أعباء الحيف والظلم وعدم الإنصاف من خلال الموازنات الاتحادية، في حين يتمتع إقليم كردستان بجميع مستحقاته"، مشيرا إلى أنّ "تجربة إقليم كردستان أثبتت نجاحا بالحصول على المستحقات".

وجاء هذا الطلب بعدما صوت مجلس محافظة البصرة، بالأغلبية خلال جلسة استثنائية عقدها، في 1 نيسان 2019، على المضي بإجراءات تحويل المحافظة الى اقليم، فيما قرر تشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ خطوات تأسيس الاقليم من الناحية القانونية.

