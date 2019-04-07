المالكي والجبوري يؤكدان على دور الشباب في صناعة التغيير

أكد رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي ورئيس مجلس النواب السابق سليم الجبوري، الاحد، على دور الشباب في تنمية المجتمع والمساهمة الفاعلة في العملية السياسية واستثمار طاقاتهم من أجل صناعة التغيير الذي ينشده الشعب.
وقال مكتب الجبوري في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن رئيس مجلس النواب السابق"سليم الجبوري التقى، اليوم، رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي"، مبينا أنه "جرى خلال اللقاء مناقشة تطورات الاوضاع الامنية والسياسية في البلاد والمشاكل التي تواجه مختلف القطاعات المجتمعية وسبل تذليلها".
وأضاف المكتب، أن "اللقاء تناول بحث اخر المستجدات وتطورات الاوضاع السياسية في البلاد والانفتاح الاقليمي على دول الجوار وضرورة تغليب مصلحة البلد بما يحقق ذلك من تطور وتقدم على مختلف الاصعدة الخدمية والاجتماعية والامنية، وايضا التأكيد على دور الشباب في تنمية المجتمع والمساهمة الفاعلة في العملية السياسية واستثمار طاقاتهم من أجل صناعة التغيير الذي ينشده الشعب العراقي".
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