الانواء: طقس البلاد غائم جزئي مع تساقط زخات امطار متفرقة لليومين المقبلين

الخليج 365/ بغدادرجحت الهيئة العامة للانواء الجوية في تقريرها، الاحد، أن يكون طقس البلاد غائما جزئيا وغائما مع تساقط امطار متفرقة في مختلف ارجاء البلاد لليومين المقبلين.

وقالت الهيئة في تقريرها، وتلقت الخليج 365، نسخة منه، ان "المنطقة الوسطى تشهد اليوم الاحد، امطار خفيفية واحيانا رعدية ودرجات الحرارة تنخفض بها قليلا، اما المنطقة الشمالية تشهد امطار خفيفة ويتشكل الضباب ويزول تدريجيا مع ارتفاع بدرجات الحرارة، فيما ستشهد المنطقة الجنوبية زخات امطار خفيفة متفرقة مع انخفاض قليل بدرجات الحرارة".



واوضح التقرير ان "المنطقة الوسطى تشهد يوم غد الاثنين امطار خفيفة وارتفاع بضع درجات الحرارة, وكذلك المنطقة الشمالية لكن لاتغير في درجة حرارتها, اما المنطقة الجنوبية سيكون طقسها بين صحو الى غائم".

وبينت أن "طقس يوم الثلاثاء المقبل سيكون في المنطقة الشمالية والجنوبية غائم جزئي وغائم مع تساقط امطار وتكون احيانا رعدية فيما ستكون زخات مطر خفيفة في المنطقة الوسطى".

واضافت الهيئة أن "رياح البلاد ستكون متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة، وفي يوم الثلاثاء ستكون رياح المنطقة الوسطى والجنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة اما الشمالية ستكون متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة".

