مجموعة من طلبة السادس الاعدادي يوجهون رسالة لرئيس الوزراء

قدم عدد من طلبة السادس الاعدادي، الاحد، رسالة الى رئيس الوزراء عادل عبد المهدي طالبوه فيها بشمولهم بنظام "المحاولات".
وحصلت الخليج 365 على نسخة من طلبهم والذي كتبوا فيه، "نحن مجموعة من ابنائك طلبة السادس الاعدادي الذين لم يحالفهم الحظ في تخطي عتبة النجاح ولمدة ثلاث سنين".
وأضافوا، "نضع نصب عينيك هذا والذي نوجو فيه شمولنا بعطفك الابوي وأنت اهل لذلك، بالموافقة على شمولنا بنظام المحاولات، ذلك أن جلنا لم يوفق بمادة او مادتين، فكونوا لنا عونا لنتخطى هذه العقبة ونواكب حياتنا بعد اعطائنا هذه الفرصة خدمة لعراقنا العظيم، عراق التضحيات والصمود والتحدي".
يذكر أن هيئة الرأي في وزارة التربية قررت، الاثنين (4 شباط 2019)، إعادة العمل بنظام المحاولات لهذه السنة، فيما أعلنت المديرية العامة للتقويم والامتحانات في الوزارة بتاريخ (11 شباط 2019)، عن التعليمات الخاصة بالنظام.
يشار الى أن نظام تعدد المحاولات يقضي بالسماح لطلبة السادس الإعدادي بفروعه كافة من الراسبين في السنة الثانية باداء الامتحانات في السنة الثالثة في مادة أو مادتين رسب فيها فقط، مع احتفاظ الطالب بدرجات النجاح التي حصل عليها في السنة السابقة.
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