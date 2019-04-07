الامانة ترفع الكتل من سوق الطيور ببغداد

الخليج 365/ بغداداعلنت امانة بغداد، الاحد، عن رفع الكتل من سوق الطيور ببغداد.

وقالت الامانة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه انها "باشرت برفع الكتل الكونكريتية من محيط سوق الطيور في منطقة تل محمد ضمن بلدية الغدير شرق بغداد".

واضافت الامانة انها "باشرت بحملة لتنظيف السوق ورفع النفايات المتجمعة جراء وضع الصبات منذ سنوات طويلة".

يشار الى ان امانة بغداد وقيادة العمليات تعلن بين فترة واخرى عن رفع صبات كونكريتية واعادة افتتاح شوارع مغلقة بمناطق متفرقة من العاصمة.

