أحكام غيابية بسجن موظفتين في عقاري كركوك

الخليج 365/ بغدادأصدرت محكمة جنح كركوك المختصة بقضايا النزاهة، الأحد، حكمين غيابيين بالحبس سنة واحدة بحق موظفتين في إحدى دوائر التسجيل العقاري.

وقال المفتش العام لوزارة العدل كريم الغزي، في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه، إن "المحكمة أصدرت حكماً غيابياً على المدانتين (إ.م.ب) و(ن.م.ر) واللتان كانتا تعملان موظفتين في مديرية التسجيل العقاري في كركوك، وجاء القرار وفق أحكام المادة (331) من قانون العقوبات".



وأضاف الغزي، أن "القرار تضمن إصدار مذكرة قبض وتحري بحق الموظفتين، مع إعطاء الحق للجهتين المشتكيتين (مديرية بلدية كركوك ومديرية التسجيل العقاري الثانية في كركوك) بمرجعة المحاكم المدنية للمطالبة بالتعويض".

يشار الى أن المحاكم المختصة بقضايا النزاهة سبق أن أصدرت عدداً من الأحكام الغيابية بحبس المدانتين لإرتكابهما مخالفات يعاقب عليها القانون.