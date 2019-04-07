واسط تقرر اخلاء قرية من ساكنيها في المحافظة

الخليج 365/ واسطاعلن النائب الأول لمحافظ واسط عادل الزركاني، الاحد، انها قررت اخلاء قرية من ساكنيها في المحافظة.

وقال الزركاني في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه انه "تقرر اليوم، أخلاء قرية ام الوفة جنوبي الكوت المحاذية للنهر، من ساكنيها".

واضاف الزركاني ان "ذلك جاء بعد ارتفاع مناسيب المياه في نهر الرحمة المحاذي لها".

يذكر ان عدد من المحافظات تشهد ارتفاع مناسيب المياه فيها بسبب السيول القادمة من ايران، ما ادى الى دخول المياه الى المناطق السكنية، الامر الذي دفع بمديريات الدفاع المدني الى اتخاذ اجراءات عاجلة تحسبا لاي طارئ.

