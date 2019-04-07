صحة ميسان تعلن انتحار شاب شنقا في المحافظة

الخليج 365/ بغداداعلنت مديرية صحة ميسان، الاحد، عن انتحار شاب شنقا داخل المحافظة.

وقال مدير اعلام الصحة محمد الكناني في حديث لـ الخليج 365، ان "شابا يبلغ من العمر 29 عاما اقدم اليوم، على الانتحار شنقا في مركز محافظة ميسان".

واضاف انه "تم نقل الجثة الى الطب العدلي"، مشيرا الى انه "لم تعرف اسباب اقدامه على الانتحار".

يذكر أن عدداً من المدن العراقية شهدت خلال الفترة الماضية حالات انتحار يعزوها أطباء نفسيون إلى الضغوط النفسية والتغيرات التي شهدها المجتمع العراقي بعد أحداث عام 2003.

