بالصور.. رفع الكتل الكونكريتية من محيط الحضرة القادرية وسط بغداد

الخليج 365/ بغداداعلنت امانة بغداد، الاحد، عن المبائرة برفع الكتل الكونكريتية من محيط الحضرة القادرية وسط بغداد.

وقالت الامانة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه، إن كوادرها باشرت صباح اليوم، برفع الكتل الكونكريتية من محيط مرقد وجامع الشيخ عبد القادر الكيلاني في منطقة الشيخ عمر وسط العاصمة بغداد".

واوضحت أن "عملية رفع الكتل تتم بالتنسيق مع القوات الامنية ومتابعة مكتب امين بغداد والدائرة الانتاجية"، مشيرا الى "مباشرة بلدية الرصافة باعمال تنظيف وغسل للموقع خصوصا وان هذه الكتل وضعت سنة 2005".



وتعمل امانة بغداد بالتنسيق مع القوات الامنية بشكل شبه يومي على رفع الكتل الكونكريتية الموضوعة في شوارع العاصمة ومحيط المؤسسات الحكومية والمجتمعية الدينية بعد العام 2003.