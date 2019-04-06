خامنئي يدعو عبد المهدي لطرد القوات الاميركية من العراق بسرعة

اسماء السيد - طالب خامنئي عبد المهدي بأتخاذ اجراءات لاخراج القوات الاميركية من العراق في اقرب وقت فيما اكد المسؤول العراقي رفض بلاده للانضمام لاي حظر ضد ايران.

وخلال اجتماعه مع رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة العراقية عادل عبد المهدي في طهران مساء السبت فقد اكد المرشد الاعلى الايراني علي خامنئي ان التواجد العسكري الاميركي في المنطقة لا ينسجم مع مصالح الدول والشعوب داعيا الى اخراج القوات الاميركية من العراق على وجه السرعة. واشار الى ان الشعبين العراقي والايراني يمتزجان عقائدا وثقافيا وتاريخيا منوها الى ان ايران شعبا وحكومة ترى تنمية وسعادة العراق لصالحها بينما الاميركيون وخلافا لما يدعونه يرون ترسيخ الديمقراطية وتواجد المجموعة السياسية الحاكمة في العراق يضر بمصالحهم ولهذا يجب اخراج القوات العسكرية الاميركية من العراق على وجه السرعة كما نقل عنه مكتبه في بيان صحافي تابعته "أيلاف".

واشاد خامنئ بما وصفها "المواقف الحكيمة والذكية لرئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي ازاء قضايا العراق والمنطقة".. مشيرا الى الطاقات البشرية الذي يتمتع به العراق وقال: من بين الطاقات البشرية في العراق الشباب في هذا البلد بحيث في قضية مواجهة فتنة داعش قد أبلوا بلاء حسنا وان ما حدث كان حدثا تاريخيا .

ووصف علماء العراق بانهم احدى الطاقات البشرية الاخرى في هذا البلد وقال "الاميركيون في البدء من تواجدهم بالعراق قاموا بقتل عدد كبير من علماء العراق لانهم كانوا يعلمون جيدا أهمية هذه الثروة الهامة". وعد الطاقات البشرية والمصادر الغنية في جوف الارض العراقية ستحول العراق الى اكثر الدول تاثيرا في العالم العربي .. وقال "ان اميركا وأذيالها في المنطقة تعارض هذا التحول في العراق وتعتبر بانه يتعارض مع مصالحها".

واشار الى انه اذا كانت الحكومة العراقية والمسؤولين في هذا البلد تقوم باتباع النهج الاميركي فان ذلك لا يسبب مشكلة لواشنطن .. مضيقا أن "الحكومة والبرلمان العراقي و النشطاء السياسيين في العراق يعتبرون حاليا عناصر غير مرغوب بها للاميركيين وعلى هذا الاساس يقومون بالتخطيط لابعاد هذه المجموعة من الساحة السياسية العراقية.

وشدد خامنئي على ان تصريحات الاميركيين والسعوديين بشان العراق تتعارض مع نواياهم المبيتة مبينا "في الفترة التي كانت الموصل تحت احتلال داعش فانهم كانوا يزودونهم بالاموال والاسلحة والمعدات، وفي الوقت الحاضر لما قام العراق بدحر داعش يقومون بابداء الود والصداقة" على حد زعمه في تعبير عن ازعاجه للانفتاح العراقي على السعودية.

وحول تصريحات عبد المهدي بشان وجود بقايا داعش في العراق قال خامنئي"يجب التحلي باليقظة التامة لانهم اذا شعروا ضعفا في الحكومة والشعب العراقي سيرتكبون جرائمهم مرة أخرى".. واعتبر تواجد القوات الاميركية في المنطقة يصب بضرر بلدان وشعوب الاقليم داعيا رئيس الوزراء العراقي الى اتخاذ اجراءات باخراج القوات الاميركية من العراق على وجه السرعة منزها الى انه اذا تواجدت القوات الاميركية في اي بلد لفترة طويلة فانه سيكون من الصعب اخراجها.

واعتبر ان الهدف الاميركي من التواجد في العراق بانه يتجاوز موضوع التواجد العسكري ونوه الى "انه وراء البقاء مصالح طويلة الامد وتشكيل حكومة كالحكومات العسكرية في بدء احتلال العراق".

ويوجد في العراق حاليا حوالي 55500 عسكري اميركي معظمهم مستشارون ساعدوا القوات العراقية في القضاء على تنظيم داعش فيما تقود قوى واحزاب عراقية موالية لايران حملة برلمانية لاتخاذ قرار باخراجهم من البلاد وسط معارضة قوى اخرى تعتبر وجودهم ضروري حاليا للحفاظ على امن البلاد وانهاء بقايا داعش.

عبد المهدي : لن ننضم للحظر الاميركي على ايران

ومن جانبه اعرب رئيس الوزراء العراقي عن ارتياحه الكبير للقائه خامنئي وقال "ان نظام الجمهورية الاسلامية الايرانية والشعب الايراني وقفا دوما في الظروف الصعبة الى جانب الحكومة والشعب العراقي وآخر ذلك هزيمة داعش في العراق اثر الدعم الذي قدمته الجمهورية الاسلامية الايرانية".

واكد انه رغم هزيمة تنظيم داعش الا انه مازال عناصرها متواجده في العراق واضاف " رغم ذلك الا ان الشعب العراقي يتمتع اليوم بظروف أمنية واستقرار جيد".. واشار الى الزيارة التي قام بها الرئيس روحاني مؤخرا الى بغداد واللقاءات التي جرت اليوم في طهران موضحا انه اثر هذه المفاوضات فانه تم التوصل الى توافقات جيدة في مجالات بناء السكك الحديدة وانشاء الاحياء الصناعية وتطوير العلاقات التجارية والشحن والنقل وتجريف نهر شط العرب.

وشدد عبد المهدي على ان العلاقات القائمة بين العراق والجمهورية الاسلامية الايرانية هي علاقات خاصة ونحن أعلنا باننا لن ننضم الى أي حظر أميركي ضد ايران.

ووصل عبد المهدي في وقت سابق اليوم الى العاصمة طهران رفقة وفد سياسي واقتصادي رفيع تلبية لدعوة رسمية من الرئيس الاير اني حسن روحاني.

واعتبر روحاني خلال اجتماعه مع عبد المهدي في وقت سابق اليوم ان الربط السككی بین مدینة الشلامجة الايرانية والبصرة العراقية الذي اتفق البلدان اليوم على انشائه سیشكل جسرا يربطهما مع باكستان وافغانستان وأسیا الوسطي وروسیا والصین.

وبحث اجتماع موسع عراقي برئاسة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي وايراني برئاسة الرئيس حسن روحاني في طهران السبت تطوير العلاقات الثنائية والتعاون وزيادة التبادل التجاري ومجالات الطاقة والصحة ومدّ سكة حديد البصرة - الشلامجة وقضايا الحدود والكمارك .

كما تمت مناقشة "قضايا المنطقة وتطابق المواقف حول القضية الفلسطينية واهمية اعتماد الحوار والحلول السلمية لإنهاء النزاع في اليمن وإبعاد الحروب والأزمات عن المنطقة".

وتهدف زيارة عبد المهدي الى استكمال المباحثات التي اجراها في بغداد في 11 من الشهر الماضي الرئيس روحاني واجرى خلالها محادثات مع كبار المسؤولين العراقيين تمخضت عن التوقيع على العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم وعلى الغاء رسوم تأشيرات الدخول الى البلدين وجعلها مجانية ما يكبد العراق خسارة ربع مليار دولار سنويا كما سلم العراق لايران خلال الزيارة التي تختتم اليوم مبلغ 200 مليون دولار هي القسط الاول من ديونها عليه البالغة 4 مليارات دولار عن تزويده بالغاز والكهرباء .

