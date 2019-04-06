روحاني: ربط العراق وإيران سككيا سيصلهما بآسيا الوسطى وروسيا والصين

اسماء السيد - أسامة مهدي: اعتبر روحاني ان الربط السككي بین مدینة الشلامجة الايرانية والبصرة العراقية الذي اتفق البلدان اليوم على انشائه، سیشكل جسرا يربطهما مع باكستان وافغانستان وأسیا الوسطي وروسیا والصین.

وبحث اجتماع موسع عراقي برئاسة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي وايراني برئاسة الرئيس حسن روحاني في طهران السبت تطوير العلاقات الثنائية والتعاون وزيادة التبادل التجاري ومجالات الطاقة والصحة ومدّ سكة حديد البصرة - الشلامجة وقضايا الحدود والكمارك.

كما تمت مناقشة "قضايا المنطقة وتطابق المواقف حول القضية الفلسطينية واهمية اعتماد الحوار والحلول السلمية لإنهاء النزاع في اليمن وإبعاد الحروب والأزمات عن المنطقة" كما ال بيان صحافي عرئاسة الحكومة العراقية تابعته ""الخليج 365"".

عبد المهدي: ربط كهربائي بين العراق وايران

واعرب عبدالمهدي خلال الاجتماع الموسّع بين الوفدين الرسميين العراقي والايراني عن تفاؤله بمستقبل العلاقات بين البلدين والشعبين وتجاوز الكثير من المصاعب، مؤكدا ان بغداد كانت تسمى دار السلام وبيت الحكمة "ويجب ان تكون كذلك داراً للسلام في توجهاتنا وعلاقاتنا مع جميع جيراننا من الدول العربية والاقليمية كافة والتي نحرص على تعزيزها خاصة بعد النصر الذي حققه العراقيون بتضحياتهم الغالية".

واضاف "جئنا لنتابع حُسنَ تنفيذ مااتفقنا عليه في بغداد وان نضيف عليه المزيد من الاتفاقات بما يحقق المزيد من التعاون والتقارب في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وننفذ ما اتفقنا عليه حول شط العرب اضافة الى مدّ سكة الحديد بين البصرة والشلامچة والربط الكهربائي وتسهيل تأشيرات الدخول للمواطنين والمستثمرين وغير ذلك من اشكال التعاون اضافة لبناء المدن الصناعية".

ودعا عبد المهدي "الى وضع سقوف زمينة لتنفيذ كل ما اتفقنا ونتفق عليه في جميع المجالات اضافة الى ضرورة عقد لقاءات بين المسؤولين الامنيين العراقيين ونظرائهم الايرانيين حول قضايا الحدود والتهريب والمخدرات".

روحاني: الطریق السككي بین ایران سیشكل جسرا یصلهما بآسيا الوسطى

ومن جهته قال الرئیس روحاني ان الجولان جزء من الاراضی السوریة قطعا والتی غصبت من قبل المحتلین مؤكدا انه لا یمكن لأی رأی المساس بهذه الحقیقة التاریخیة.

وشدد علي ضرورة انهاء الحرب والحل السیاسی للازمة فی الیمن متطلعا الي الجهود المشتركة بین طهران وبغداد فی سیاق عودة السلام والامن الي هذا البلد وایصال المساعدات الانسانیة الغذائیة والدوائیة الي الشعب الیمني.

وعبر عن ارتیاحه من تنفیذ الاتفاق بین طهران وبغداد حول الغاء رسوم التاشیرات لرعایا البلدین خلال فترة تقل عن شهر واحد من تاریخ المفاوضات الثنائیة فی هذا الخصوص.

واشار الى ان هذا الاجراء یسهم فی تنمیة العلاقات والتعاون وتیسیر الظروف لتوطید الاواصر العلمیة والتجاریة والاقتصادیة والعلاجیة بین ایران والعراق.. معربا عن تطلعه الى الغاء التاشیرات بین البلدین فی المستقبل.

ونوّه الى ضرورة تطویر العلاقات المصرفیة والتعاون بین البنكین المركزیین الایرانی والعراقی وبما یسهم فی تسهیل الاجراءات والظروف المواتیة لتنمیة العلاقات المالیة والتجاریة والاقتصادیة بین الجانبین.

واوضح روحاني ان البدلین توصلا الي اتفاقات ممیزة حول موضوع تجریف نهر شط العرب مؤكدا علي وزیری الخارجیة الایرانی والعراقی ببذل الجهود من اجل التسریع فی تنفیذها. وقال ان تعزیز العلاقات والتعاون فی مجال الطاقة الكهربائیة والطرق السككیة بین ایران العراق، یصب فی مصالح الشعبین .. داعیا الي التخطیط و وضع برامج مناسبة لتنمیة التجارة التفضیلیة والحرة بین الجانبین.

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وشدد على اهمية انشاء مدن صناعیة مشتركة واستقطاب المستثمرین ورواد الاعمال فی كلا البلدین للقیام بنشاطاتهم فی هذه المناطق بالاضافة الي التعاون المشترك فی مجال المعاییر القیاسیة للسلع.

وتابع "نحن مستعدون لنقل الخبرات وتنفیذ المشاریع الهندسیة والتقنیة فی مجال انشاءات السكن والمحطات والسدود وتنفیذ اسالیب حدیثة لری الاراضی الزراعیة فی العراق".

كما دعا الي تعزیز التعاون الجامعی وتبادل الخبرات فی المجالات ذات الصلة .. مؤكدا ان الجامعات الایرانیة مستعدة لاستقبال الطبلة العراقیین.

واشار الرئیس روحاني الي ان الطریق السككي بین مدینة الشلامجة (جنوب غرب ایران) والبصرة (جنوب العراق) یشكل جسرا یصل العراق لیس بإیران فقط وانما باكستان وافغانستان واسیا الوسطي وروسیا والصین.

وشدد على ضرورة بذل الجهود من اجل بلوغ مستوي 20 ملیار دولار خلال الاعوام القادمة، فی مجال التبادل التجاری بین ایران العراق.

واشار الى ان ایران یهمها استتاب الامن فی العراق و وحدة اراضی هذا البلد وقد برهنت علي ذلك من خلال الجهود التی بذلتها على مدي السنوات الماضیة.

العراق يرفض استغلال اراضيه للعدوان على دول الجوار

وفي وقت سابق اليوم اعلن روحاني عن اتفاقه مع عبد المهدي على انشاء ثلاث مدن صناعية مشتركة بين بلديهما وربطهما بالسكك الحديد.. فيما اكد المسؤول العراقي ان بلاده ترفض استغلال اراضيها ضد اي بلد مجاور وتلح على ضرورة حل الخلافات في المنطقة بالوسائل السلمية وليس بالمسلحة .

وكان عبد المهدي قد بدأ صباح السبت زيارة الى ايران تستغرق يومان على رأس وفد سياسي واقتصادي رفيع المستوى تلبية لدعوة من الرئيس روحاني.

ويرافق عبد المهدي في زيارته لايران كل من وزراء النفط والتخطيط و التجارة و الكهرباء وكذلك مستشار الامن الوطني ورئيس هيئة اركان الجيش ووكيل وزارة الداخلية ورئيس هيئة المنافذ الحدودية وعدد من نواب البرلمان ورجال الاعمال العراقيين.

وستشهد زيارة عبد المهدي هذه انعقاد الاجتماع الاقتصادي المشترك الثالث بين البلدين غدا الاحد بمشاركة اعضاء غرفتا التجارة العراقية والايرانية.

وتعد هذه الزيارة هي الاولى لعبدالمهدي الى طهران منذ توليه منصب رئاسة الوزراء في تشرين الاول اكتوبر من العام الماضي لاجراء محادثات مع الرئيس روحاني وعدد من كبار المسؤولين تتضمن ملفات سياسية واقتصادية وتجارية ويقوم بزيارة مرقد الامام الرضا في مدينة مشهد.

وتهدف الزيارة الى استكمال المباحثات التي اجراها في بغداد في 11 من الشهر الماضي الرئيس روحاني واجرى خلالها محادثات مع كبار المسؤولين العراقيين تمخضت عن التوقيع على العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم وعلى الغاء رسوم تأشيرات الدخول الى البلدين وجعلها مجانية ما يكبد العراق خسارة ربع مليار دولار سنويا كما سلم العراق لايران خلال الزيارة التي تختتم اليوم مبلغ 200 مليون دولار هي القسط الاول من ديونها عليه البالغة 4 مليارات دولار عن تزويده بالغاز والكهرباء.