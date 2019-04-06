الخارجية تصدر بياناً بشأن عدم رفع العلم العراقي خلال زيارة البارزاني للاردن

الخليج 365/ بغداداصدرت وزارة الخارجية العراقية، السبت، بياناً بشأن رفع علم اقليم كردستان دون العلم العراقي خلال زيارة زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود البارزاني الى الاردن، مؤكدة ان الجانب الاردني اعتبره ما حدث هو خطأ بروتوكولي.

وقال المتحدث باسم الوزارة احمد الصحاف في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "العراق يعبر عن اعتزازه العميق، وتمسُّكه بالعلاقات الأخويَّة المتينة، والوثيقة التي تربطه مع المملكة الأردنيَّة الهاشميَّة"، مؤكداً أن العلاقات "ترتكز على الاحترام المُتبادَل، والإيمان المُطلـَق بأنَّ قوة البلدين تكمن في الحفاظ على هذه العلاقات، والبناء عليها لتحقيق المصالح المُشترَكة للشعبين الشقيقين".

وأكد الصحاف حرص العراق "الدائم على تشييد جُسُور التواصُل مع الأشقاء، وتكثيف الزيارات المُتبادَلة، والاستمرار في فتح قنوات التواصُل مع الأشقاء في عمّان سعياً وراء كلِّ ما يصبُّ في المصالح المُشترَكة".

ولفت الصحاف الى أن "العراق يعرب عن تقديره لما يُحققه الجانبان من إنجازات على صعيد التعاون الثنائيّ في شتى المجالات الاقتصاديَّة، والسياسيَّة، والاجتماعيَّة، والثقافـيَّة".

وتابع أنه "في سياق التعبير عن اهتمام المملكة بهذه العلاقات العريقة مع العراق أجرى وزير الخارجيَّة الأردنيّ أيمن الصفديّ اتصالاً بوزير الخارجيّة محمد علي الحكيم بخُصُوص ما حدث من خطأ بروتوكولي إثر وضع علم إقليم كردستان العراق في استقبال مسعود البرزاني الذي أجرى زيارة إلى عمَّان، وكان في استقباله الأمير فيصل بن الحسين، ووعد بإصدار بيان توضيح لما حدث، والذي أشار فيه إلى تأكيد المملكة اعتزازها بالعلاقات الأخويَّة مع العراق، وموقفها الثابت من وحدته، وأنَّ ما حدث هو خطأ بروتوكليّ".

وكانت الحكومة الاردنية اعتبرت، اليوم السبت، وضع علم اقليم كردستان من دون العلم العراقي خلال زيارة مسعود البارزاني الى عمان "خطأ بروتوكولي"، فيما اكدت اعتزازها بالعلاقات التاريخية مع العراق.

