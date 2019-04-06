قائد عمليات نينوى للمتطوعين: كنتم في مقدمة خطوط الصد بالمعارك مع إخوانكم المقاتلين

ثمن قائد عمليات نينوى اللواء نجم الجبوري، السبت، الدور الذي يقوم به متطوعي المحافظة من اجل تنظيفها، مخاطبا اياهم "كنتم في مقدمة خطوط الصد بالمعارك مع إخوانكم المقاتلين".
وقال الجبوري في بيان تلقت، الخليج 365، نسخة منه، "بالعمل التطوعي تزدهر الأمم .. وبكم وبهمتكم سنعمر نينوى بعون الله .. اليوم ضربتم أروع أمثلة التضامن المجتمعي الحقيقي لـ أم الربيعيين الجريحة .. وأرسلتم رسالة للعراقيين الكرام والعالم أجمع إنكم ستكونون في مقدمة جهد إعمار نينوى واعادتها للحياة".
واضاف الجبوري، "كما كنتم في مقدمة خطوط الصد بالمعارك مع إخوانكم المقاتلين تقدمون العمل الإنساني .. لكم مني ومن كل قيادة عمليات نينوى وخلية الأزمة الشكر والتقدير والعرفان .. ونتمنى منكم الإستمرار بنفس الهمة .. وسنكون لكم كفرق تطوعية ومتطوعين ولكل المنظمات الإنسانية المحلية والدولية الداعمين دائماً واولاً يا سند نينوى وأهلها لأنكم أهلها".
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