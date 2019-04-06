مفارز الغواصين تنتشل جثة جديدة من ضحايا حادثة العبارة في الموصل



افاد مصدر امني، السبت، بانتشال مفارز الغواصين جثة جديدة من ضحايا حادثة العبارة في الموصل. الخليج 365/ بغدادافاد مصدر امني، السبت، بانتشال مفارز الغواصين جثة جديدة من ضحايا حادثة العبارة في الموصل. وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "مفارز الغواصين انتشلت جثة جديدة تعود لفتاة من ضحايا حادثة العبارة في منطقة طويبة جنوب الموصل". يشار الى أن فرق الغواصين تتمكن بين يوم وآخر من العثور على جثث من ضحايا عبارة الموصل الذي راح ضيحتها اكثر 100 شخص في مناطق متفرقة من نينوى.







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