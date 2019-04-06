واسط تعلن حالة الاستنفار القصوى لمواجهة موجات المياه الكبيرة

قررت محافظة واسط، السبت، اعلان حالة الاستنفار القصوى لمواجهة موجات المياه الكبيرة في دجلة.
وقال مراسل السومرية في المحافظة، إن محافظة واسط اعلنت حالة الاستنفار القصوى لمواجهة موجات المياه الكبيرة في حوض نهر دجلة، وتم وضع سدود ترابية على أكتاف النهر المنخفضة في مركز مدينة الكوت.
وكان مجلس محافظة واسط عقد، اليوم السبت، جلسة طارئة لمناقشة ارتفاع مناسيب المياه في المحافظة والأموال المخصصة لميزانية الطوارئ.
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