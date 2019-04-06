الاردن: وضع علم كردستان من دون العلم العراقي خلال زيارة البارزاني خطأ بروتوكولي

الخليج 365/ بغداداعتبرت الحكومة الاردنية، السبت، وضع علم اقليم كردستان من دون العلم العراقي خلال زيارة مسعود البارزاني الى عمان "خطأ بروتوكولي"، فيما اكدت اعتزازها بالعلاقات التاريخية مع العراق.

وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الاردنية السفير سفيان القضاة في بيان، تلقت، الخليج 365، نسخة منه، إن "موقف الأردن الثابت في دعم أمن العراق واستقراره ووحدة أراضيه"، مشددا على أن "العراق الذي حقق نصرا تاريخيا على العصابات الإرهابية بتضحيات جسام هو ركن أساس من أركان استقرار المنطقة".



وعبر القضاء عن "اعتزاز المملكة بعلاقاتها مع جميع مكونات الشعب العراقي الشقيق في إطار الدولة العراقية الموحدة وفي سياق الموقف الأردني الثابت في الوقوف إلى جانب العراق في عملية إعادة البناء وتثبيت الاستقرار".

وتابع "بالإشارة الى استقبال الامير فيصل ابن الحسين للرئيس السابق لإقليم كردستان العراق، رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود برزاني بالامس، ان وضع علم اقليم كردستان العراق من دون العلم العراقي كان خطأ بروتوكوليا فرديا غير مقصود".

وأكد أن "دعم الأردن لوحدة العراق وتماسكه موقف أردني ثابت لا يتبدل تعبر عنه المملكة قولا وفعلا".

