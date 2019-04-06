نائب يدعو الحكومة لاستثمار الزيارات الدولية ليعود العراق لمكانته الطبيعية

الخليج 365 / بغداددعا النائب علاء سكر الدلفي، السبت، الحكومة إلى استثمار الزيارات الدولية ليعود العراق إلى مكانته الطبيعية،

وقال الدلفي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "في ظل الزيارات الدولية المتوالية من والى العراق والتي تجري في الوقت الحالي على صعيد المستوى الحكومي ويظهر من خلالها حجم العراق الطبيعي ومكانته في المنطقة ينبغى ان تستثمر الحكومة هذه الزيارات في صنع القرار بالمنطقة والابتعاد عن جعل البلاد محطة ترانزيت لباقي الدول".



وأضاف أن "الفترة الحالية شهدت توافدا دوليا كبيرا الى العاصمة بغداد"، مؤكداً "ضرورة ان تستثمر الحكومة هذه الزيارات لجعل العراق يعود الى مكانته الطبيعية صانعا للقرار في المنطقة ولا ينبغي ان يكون البلد محطة ترانزيت لباقي الدول".

وبيّن الدلفي أنه "يأمل ان يتم تجيير الاتفاقات المبرمة بين العراق وباقي البلدان لصالح ابناء الشعب العراقي وخاصة الاقتصادية منها واستثمار هذه الحالة الصحية المتمثلة بالانفتاح الى الخارج بصورة تعكس عمق العراق ومكانته التي كانت ولاتزال عاملا مساعدا لصنع السلام والاستقرار في المنطقة برمتها".

وأبدى الدلفي استغرابه من "استمرار حالات استقبال بعض الدول لوفود اقليم كردستان بالعلم الكردي وليس العلم العراقي واخرها ماحصل في عمان خلال استقبال حكومة الاردن لمسعود بارزاني"، معرباً عن "استنكاره لمثل هذه الاعمال".