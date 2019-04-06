عبد المهدي يلتقي خامنئي في طهران

الخليج 365/ بغدادالتقى رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، السبت، المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي في طهران.

وذكرت قناة "العالم" الايرانية، أن "خامنئي استقبل، عصر اليوم، رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي في العاصمة طهران".

وكان عبد المهدي وصل اليوم السبت، إلى إيران لبحث عدد من الملفات المشتركة بين البلدين.

