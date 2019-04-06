العراق وإيران يتفقان على "تجريف" شط العرب

الخليج 365 / بغدادأعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني، السبت، عن اتفاق العراق وإيران على "تجريف" مياه شط العرب.

وقال روحاني خلال الاجتماع المشترك بين الوفدين العراقي والايراني بحضور رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، نشرته وكالة "فارس"، إن "تعزيز العلاقات والتعاون في مجال الطاقة الكهربائية والطرق السككية بين ايران العراق، يصب في مصالح الشعبين"، داعياً الى "التخطيط ووضع برامج مناسبة لتنمية التجارة التفضيلية والحرة بين الجانبين".



وأضاف أن "البلدين توصلا الي اتفاقات مميزة بشأن موضوع تجريف نهر اروند (شط العرب)"، مؤكداً "ضرورة أن يقوم وزيرا الخارجية الايراني والعراقي ببذل الجهود من اجل التسريع في تنفيذها".

وأعرب روحاني عن "ارتياحه من تنفيذ الاتفاق بين طهران وبغداد حول الغاء رسوم التاشيرات لرعايا البلدين خلال فترة تقل عن شهر واحد من تاريخ المفاوضات الثنائية في هذا الخصوص"، مؤكداً أن "هذا الاجراء يسهم في تنمية العلاقات والتعاون وتيسير الظروف لتوطيد الاواصر العلمية والتجارية والاقتصادية والعلاجية بين ايران والعراق".

