نائب يطالب بصرف تعويضات للمتضررين من الفيضانات الأخيرة

الخليج 365/ بغدادطالب رئيس حزب المسار المدني النائب مثنى عبدالصمد السامرائي، السبت، بصرف تعويضات للمتضررين من الفيضانات الأخيرة.

وقال مكتب السامرائي في بيان تلقت، الخليج 365، نسخة منه، إن "رئيس حزب المسار المدني أجرى، اليوم، جولة تفقدية شملت عدداً من ضواحي مدينة سامراء والقرى المحيطة بها والتي تعرضت للفيضانات بسبب موجة الأمطار الأخيرة وارتفاع منسوب المياه، ما أدى لغرق مناطق زراعية واسعة وعرّض أصحابها لخسائر مادية فادحة".



ونقل المكتب عن السامرائي، قوله إنه "لن نتخلى عن أداء واجبه بالعمل على حل مشاكل المواطنين وتطبيع الأوضاع في مناطقهم ومفاتحة الجهات الأمنية للسماح لهم بمزاولة أنشطتهم الاقتصادية وتوفير سبل العيش الكريم لهم، ووضع حلول جذرية تمنع تعرض مدن وقرى محافظة صلاح الدين لأخطار الفيضانات في المستقبل"، مطالباً بـ"صرف تعويضات مناسبة للمتضررين من الفيضانات الأخيرة".

وأشار إلى أنه "استمعنا لمعاناة المواطنين وشكاواهم من انقطاع ارزاقهم بسبب منعهم من ممارسة أنشطتهم الزراعية بحجة وجود مبررات أمنية، ما انعكس سلباً على وضعهم المعيشي إضافة للخسائر المادية الأخيرة بسبب الفيضانات".

