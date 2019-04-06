عمليات نينوى توافق على إزالة الحواجز الكونكريتية من قبل الاهالي

الخليج 365/ بغداداعلنت قيادة عمليات نينوى، السبت، موافقتها على إزالة الحواجز الكونكريتية في المحافظة من قبل الاهالي، فيما دعتهم الى الانتباه من الاجسام الغريبة.

وقالت القيادة في بيان تلقت، الخليج 365، نسخة منه، إن "قائد عمليات نينوى اللواء نجم الجبوري وافق على إزالة الكونكريت والصبات من قبل الأهالي الكرام بأنفسهم والاليات التابعة لهم في المناطق السكنية".

واضافت القيادة، ان "ذلك ياتي رغبة منه بتخفيف العبئ وإختصار الوقت على الناس، لكن من الضروري الإنتباه إلى الأجسام الغريبة وتدقيق المكان قبل البدء بعملية الإزالة حرصاً منا على سلامتكم أولاً"، مستدركا "وإن وجد أي عائق أو جسم غريب يرجى تبليغ أقرب مركز أمني وعسكري عنكم".

