وفاة سجين في سجن البصرة الاصلاحي

أفاد مصدر أمني في البصرة، السبت، بأن سجيناً محكوماً بسبب ادانته بارتكاب جريمة قتل فارق الحياة من جراء تدهور حالته الصحية.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "أحد السجناء في سجن البصرة الاصلاحي الواقع في منطقة حمدان الصناعية فارق الحياة بعد نقله الى المستشفى تحت الحراسة من جراء تدهور حالته الصحية بسبب المرض"، مبيناً أن "السجين من محافظة صلاح الدين، وهو مدان بارتكاب جريمة قتل عمد".
يذكر أن سجن البصرة المركزي الذي افتتح مطلع عام 2011 يضم مئات السجناء، ويعمل فيه مئات الموظفين والحراس الإصلاحيين، ويحتوي السجن على قاعات كبيرة، فضلاً عن حديقة ومركز رياضي وورش مخصصة لتدريب السجناء على مزاولة بعض الحرف والمهن.
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