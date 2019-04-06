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اجلاء عوائل قرب نهر دجلة في واسط

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الخليج 365/ بغداد
اعلنت مديرية الدفاع المدني، السبت، اجلاء عوائل قرب نهر دجلة في محافظة واسط.

وقالت المديرية في بيان تلقت، الخليج 365، نسخة منه، إنه "بعملية نوعية ومهنية وباشراف المقدم مهند كريم سلمان ضابط المركز ومساعدة الملازم اول مرتضى شاكر، يجلون عدد من العوائل القاطنين على ضفاف نهر دجلة في واسط بعملية ذات طابع انساني ومهني".

يشار الى ان منسوب مياه نهر دجلة بدأت بالاتفاع منذ ثلاثة ايام، ما تسبب بفيضان المناطق القريبة منه في بعض المحافظات.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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