النائب الجبوري يدعو لتخصيص منحة المليار دولار السعودية لعوئل الشهداء

الخليج 365/ بغداددعا رئيس لجنة الصحة والبيئة النيابية قتيبة الجبوري، السبت، الحكومتين العراقية والسعودية الى تخصيص المنحة السعودية البالغة مليار دولار لعوائل شهداء القوات الامنية والحشد الشعبي والعشائري والبيشمركة، مبينال ان معظم عوائل الشهداء باتوا بلا معيل ويعيشون اليوم تحت خط الفقر.

وقال الجبوري في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه إنه "بعد موقف المملكة العربية السعودية الداعم للعراق ومبادراتها، سواء على صعيد انشاء ملعب رياضي أو منحة المليار دولار، ندعو الحكومتين العراقية والسعودية الى جعل أوجه صرف هذه المنحة تتركز على القضايا المهمة اولها تخصص منح من المليار دولار الذي خصصته السعودية الى العراق لعوائل الشهداء".



واضاف الجبوري أن "أكثر الناس استحقاقاً لهذه المنحة هم أسر شهداء الجيش والشرطة وجميع تشكيلات وزارتي الدفاع والداخلية، والحشد الشعبي والحشد العشائري والبيشمركة الذين استشهدوا في الحرب ضد تنظيم داعش الإرهابي، مبينا أن القوات الامنية بكافة تشكيلاتها، ساهمت في حماية دول المنطقة من موجة الإرهاب".

وتابع أن "معظم عوائل الشهداء باتوا بلا معيل ويعيشون اليوم تحت خط الفقر، والواجب اليوم اغتنام فرصة حصول العراق على هذه المنحة لتوزيعها على أسر الشهداء كدفعة مقطوعة لكل عائلة لتعينهم على تحسين مستوى معيشتهم".

يذكر ان السعودية تعهدت بتقديم منحة للعراق قدرها مليار دولار لبناء مدينة رياضية في بغداد، وذلك خلال زيارة اجراها مسؤولون رفيعو المستوى للعراق اسيتمرت يومين بهدف تعزيز الروابط بين البلدين.

