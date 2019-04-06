عبد المهدي من طهران: نريد إنهاء عصر الحروب في المنطقة

الخليج 365/ بغدادأكد رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، السبت، أن العراق أكثر استقراراً وسلماً في الوقت الحالي، مشيراً إلى أن العراق يعمل على إرساء أسس السلام ويرغب بإنهاء "عصر الحروب" في المنطقة.

وقال عبد المهدي في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الإيراني حسن روحاني وتابعته الخليج 365، إن "العراق وإيران يتمتعان بعلاقات تأريخية ويقفان مع بعضمها لمواجهة التحديات"، مضيفاً أن "العراق الآن أكثر استقراراً وسلماً، ونقوم بزيارات مهمة لدول العالم".



وتابع عبد المهدي، "نريد نجعل علاقتنا المتطورة مع إيران قدوة لعلاقتنا مع دول المنطقة، وعازمون على الوقوف سوية ضد أي تهديد يستهدف البلدين أو أياً من دول المنطقة".

ومضى رئيس الوزراء إلى القول، "نريد انهاء عصر الحروب وإنهاء الخلافات في المنطقة"، مؤكداً بالقول "نعمل بجد على إرساء أسس السلام في المنطقة".

يشار إلى أن ررئيس الوزراء عادل عبد المهدي وصل، صباح اليوم السبت (6 نيسان 2019)، إلى العاصمة الإيرانية طهران في زيارة رسمية تستغرق يومين.