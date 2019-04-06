أمانة بغداد تكشف عن سرقة أحد مقاطع مفاصل التمدد في مجسر "محمد القاسم"

الخليج 365/ بغدادكشفت أمانة بغداد، السبت، عن قيام من وصفته بـ"ضعاف النفوس" بسرقة أحد مقاطع مفاصل التمدد الوقتي في مجسر "محمد القاسم".

وقالت الأمانة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "بعض ضعاف النفوس سرقوا أحد مفاصل التمدد الطولي الوقتي الذي كانت قد وضعته قبل ايّام قليلة ضمن أعمال الصيانة الخاصة بالمجسر قرب وزارة المالية باتجاه القطن الطبي".

وأضافت الأمانة في بيانها، أن "المقطع المسروق يمكن تعويضه وليس ذا قيمة عالية أو ثمين مادياً بقدر قيمته في الحفاظ على المفصل من التلف"، متابعةً "سنخاطب القوات الأمنية من أجل مضاعفة الحراسة".



يشار إلى أن أمانة بغداد تقوم بإجراء أعمال صيانة لطريق "محمد القاسم" في العاصمة.