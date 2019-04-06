ايران تغلق منفذ الشيب الحدودي مع العراق

أفاد مصدر محلي، السبت، بأن أيران اغلقت منفذ الشيب الحدودي مع العراق.
وقال المصدر لـ للسومرية نيوز إن "الجانب الايراني طالب من الحكومة العراقية بأيقاف حركة المسافرين بالاضافة الحركة التجارية في منفذ الشيب، بسبب السيول التي تتعرض اليها أيران".
واضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه أن "الجانب العراقي اكد يقاف أجراءات السفر بين البلدين عبر منفذ الشيب حفاظا على سلامة المسافرين".
يذكر ان ايران تواجه سيولا وفيضانات، دفعت بالحكومة الى إخلاء 70 قرية في "إقليم خوزستان" الغني بالنفط.
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