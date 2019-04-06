روحاني: المباحثات مع عبد المهدي تمحورت حول اليات تطبيق الاتفاقيات بين البلدين

الخليج 365/ بغدادأكد الرئيس الايراني حسن روحاني، السبت، أن المباحثات مع رئيس الوزراء عادل عبد المهدي تمحورت حول اليات تطبيق الاتفاقيات بين البلدين، فيما اشار الى أن الجانبين تمكنا من تنفيذ اول اتفاق بينهما باعطاء سمات الدخول بالمجان، مبينا أن تلك التسهيلات ستؤدي لمزيد من التقارب.

وقال روحاني في مؤتمر صحافي مشترك عقده مع رئيس الوزراء عادل عبد المهدي في ايران وتابعته الخليج 365، "المباحثات مع عبد المهدي تمحورت حول اليات تطبيق الاتفاقيات بين البلدين، وتمكنا من تنفيذ اول اتفاق بيننا باعطاء سمات الدخول بالمجان"، لافتا الى أن "التسهيلات بشأن تلك السمات ستؤدي لمزيد من التقارب بين العراق وإيران".



وأضاف روحاني، أن "بحثنا مع رئيس الوزراء العراقي اتفاقيات عدة بينها تصدير الكهرباء وربط الشبكة الكهربائية وانابيب الغاز بين البلدين، وايضا بحثنا اتفاقية نهر الوند وبدء اجراءات تطهير مجرى النهر من المخلفات".

وتابع روحاني، أن "هناك تأكيدات من الجانبين بشأن ربط السكك الحديدي بين البلدين، وامورل عدة اخرى، فنحن نطمح لزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال الاشهر المقبلة، كما اننا بحثنا الاتفافيات المبرمة بشأن اقامة ثلاث مدن صناعية".

وكان مكتب رئيس الوزراء عادل عبد المهدي أعلن، صباح اليوم السبت، أن رئيس الوزراء وصل الى العاصمة الايرانية طهران في زيارة رسمية.

