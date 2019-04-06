مصدر: عبد المهدي سيطرح خلال زيارته لطهران مبادرة للتقريب بين إيران والسعودية

الخليج 365/ بغدادقال مصدر سياسي، السبت، إن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي سيطرح خلال زيارته التي يجريها حالياً في طهران، مباردة لتقريب وجهات النظر بين إيران والسعودية.

ونقلت قناة "روسيا اليوم" عن المصدر الذي وصفته بـ"المقرب من رئيس الحكومة العراقية"، إن "زيارة عبد المهدي في شكلها ستبحث العلاقات بين بغداد وطهران وآليات تنفيذ الاتفاقيات ومذكرات التعاون بين البلدين".

واستدرك المصدر، قائلاً، "لكنه (عبد المهدي) سيطرح أيضا مبادرة بين إيران والسعودية"، موضحاً أن "هذه المبادرة بدأت من مصر، عندما زارها (عبد المهدي) الشهر الماضي، وستتضح ملامحها أكثر خلال زيارته إلى السعودية في الأيام المقبلة".



يشار إلى أن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي وصل، صباح اليوم السبت (6 نيسان 2019)، إلى العاصمة الإيرانية طهران في زيارة رسمية تستغرق يومين.