أعلنت امانة بغداد، السبت، عن المباشرة برفع الكتل الكونكريتية من محيط مطابع وزارة الدفاع في منطقة باب المعظم سط العاصمة.
وقالت الأمانة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنها "باشرت برفع الكتل الموضوعة سنة 2007 من محيط مطابع وزارة الدفاع قرب كلية الهندسة/ الجامعة المستنصرية".
وأضافت الأمانة، أن "الاعمال تتم بالتنسيق مع القوات الامنية ومتابعة مكتب امين بغداد والدائرة الانتاجية وبلدية الرصافة التابعة لأمانة بغداد".
وتعلن امانة بغداد بين الحين والآخر عن رفع كتل كونكريتية وفتح شوارع كانت مغلقة بتلك الكتل منذ سنوات وفي اماكن متفرقة من العاصمة.
كانت هذه تفاصيل خبر المباشرة برفع الكتل الكونكريتية من محيط مطابع وزارة الدفاع وسط بغداد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.