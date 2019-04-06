المباشرة برفع الكتل الكونكريتية من محيط مطابع وزارة الدفاع وسط بغداد

الخليج 365/ بغدادأعلنت امانة بغداد، السبت، عن المباشرة برفع الكتل الكونكريتية من محيط مطابع وزارة الدفاع في منطقة باب المعظم سط العاصمة.

وقالت الأمانة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنها "باشرت برفع الكتل الموضوعة سنة 2007 من محيط مطابع وزارة الدفاع قرب كلية الهندسة/ الجامعة المستنصرية".

وأضافت الأمانة، أن "الاعمال تتم بالتنسيق مع القوات الامنية ومتابعة مكتب امين بغداد والدائرة الانتاجية وبلدية الرصافة التابعة لأمانة بغداد".



وتعلن امانة بغداد بين الحين والآخر عن رفع كتل كونكريتية وفتح شوارع كانت مغلقة بتلك الكتل منذ سنوات وفي اماكن متفرقة من العاصمة.