مجلس واسط يعقد جلسة طارئة لمناقشة ارتفاع مناسيب المياه وميزانية الطوارئ



عقد مجلس محافظة واسط، السبت، جلسة طارئة لمناقشة ارتفاع مناسيب المياه في المحافظة والأموال المخصصة لميزانية الطوارئ. الخليج 365/ واسطعقد مجلس محافظة واسط، السبت، جلسة طارئة لمناقشة ارتفاع مناسيب المياه في المحافظة والأموال المخصصة لميزانية الطوارئ. وقال مراسل الخليج 365، إن مجلس واسط عقد جلسة طارئة بحضور محافظ واسط محمد جميل المياحي ومدير الدفاع المدني العميد سمير المكصوصي و كذلك مدير مشروع سدة الكوت سمير جلوب. وأضاف مراسلنا، أن عقد الجلسة الطارئة يأتي من أجل مناقشة ارتفاع مناسيب المياه في المحافظة، فضلاً عن مناقشة الأموال المخصصة لميزانية الطوارئ.





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