إخلاء ثمان عوائل من منطقة البوعجيل بصلاح الدين

الخليج 365/ صلاح الديناعلن أمر لواء التاسع في الحشد الشعبي حكيم الجبوري، السبت، عن اخلاء ثمان عوائل من منطقة البوعجيل بصلاح الدين.

وقال الجبوري لـ الخليج 365، ان "اللواء التاسع في قوات الحشد الشعبي تمكنت من اخلاء ثمان اسر في منطقة البوعجيل التابعة لمحافظة صلاح الدين، بعد ارتفاع منسوب المياه".

وناشد الجبوري "الحكومة المحلية في صلاح الدين بتوفير مكان لهم حتى انتهاء ارتفاع منسوب المياه".



يذكر ان اغلب المحافظات العراقية تعرضت الى موجة سيول ضربت عدد من القرى والمناطق القريبة على نهري دجلة والفرات، ما دفع بالجهات المعنية الى اخلاء السكان القريبين من ضفتي النهرين تحسبا لاي طارئ فيما تم توجيه انذارا وتحذيرا لاصحاب المقاهي والكافيهات.