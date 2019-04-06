اصابة موظف في امانة بغداد اثر تعرضه للدهس شرقي العاصمة

أعلنت امانة بغداد، السبت، عن اصابة احد موظفيها أثر تعرضه لحادث دهس في مدينة الصدر شرقي بغداد.
وقالت الامانة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه إن "احد موظفي الامانة تعرض، صباح اليوم، الى حادث دهس في مدينة الصدر، مما ادى الى اصابة بجروح خطيرة".
واضافت أنه "تم احالة الموظف الى المستشفى لغرض تلقي العلاج".
يذكر ان العاصمة بغداد وبقية المحافظات تشهد بين الاحين والاخر حالات دهس تطال المواطنين نتيجة عدم التزام بعض اصحاب السيارة بالتعليمات المرورية.
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