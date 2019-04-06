الكشف عن التحقيقات الاولية لحادثة انقلاب العبارة في الموصل

الخليج 365/ بغداداعلنت مفوضية حقوق الانسان، السبت، عن التحقيقات الاولية لحادثة انقلاب العبارة في الموصل، فيمال اشارت الى ان اسباب انقلاب العبارة فنية.

ونقلت صحيفة الصباح الرسمية عن ﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ المفوضية ﻋﻠﻲ ﻣﻴﺰر اﻟﺸﻤﺮي، ان "اﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎت اﻻوﻟﻴﺔ اﻇﻬﺮت ان اﻻﺳﺒﺎب اﻟﺮﺋﻴﺴﺔ ﻻﻧﻘﻼب اﻟﻌﺒﺎرة ﻓﻨﻴﺔ، اﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ ﺗﺠﺎوز الماء ﺣﺪه اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ".

واﺿﺎف اﻟﺸﻤﺮي أن "اﻷﺳـــﻼك اﻟﺮاﺑﻄﺔ بين الضفتين ﻳﺴﻴﻄﺮ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓــﻨــﻴــﻮن ﻳﻘﻮﻣﻮن ﺑﺎرﺧﺎء ﺗﻠﻚ اﻻﺳﻼك، ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺮﺗﻔﻊ ﻣﺴﺘﻮى الماء وزﻳـــﺎدة ﻗــﻮة ﺗﺪﻓﻘﻪ ﻟﻜﻲ ﺗﺒﻘﻰ اﻟﻌﺒﺎرة ﺑــﻤــﺴــﺘــﻮى ﻣــﺴــﺘــﻘــﻴــﻢ"، مشيرا الى ان "اﻟﻌﻜﺲ ﻳﺤﺼﻞ ﻓﻲ اﻟﺴﻠﻚ ﺣﺎل اﻧﺨﻔﺎض ﻣﺴﺘﻮى الماء".



وتابع الشمري أن "اﻟــﻔــﻨــﻴــﲔ اﺑــﻘــﻮا اﻟﺴﻠﻚ ﻣــﺸــﺪودﴽ ﻋﻠﻰ اﺧـــﺮه ﻓــﻲ ذﻟــﻚ اﻟﻴﻮم ﻣــﻊ ان ﻣﺴﺘﻮى الماء ﻛــﺎن ﻓــﻲ اﻋــﻠــﻰ ﺣــﺎﻻت ﺗـــﺪﻓـــﻘـــﻪ، ﻣـــﻤـــﺎ ادى اﻟـــــﻰ اﻟـــﺘـــﻔـــﺎﻓـــﻪ ﻣــــﻦ ﺗــﺤــﺖ اﻟــﻌــﺒــﺎرة ﻣــﻦ ﺟﻬﺔ اﻟــﻴــﺴــﺎر ورﻓــﻌــﻬــﺎ ﻟﺘﻨﻘﻠﺐ رأﺳـــﺎ ﻋﻠﻰ ﻋــﻘــﺐ، ﺑﻴﻨﻤﺎ اﺳﻬﻤﺖ ﻗــﻮة الماء ﻓــﻲ اﻟﺘﻌﺠﻴﻞ ﺑﺎﻧﻘﻼﺑﻬﺎ".

وﺗﺎﺑﻊ اﻟﺸﻤﺮي ان "ﻣﻜﺘﺐ اﳌﻔﻮﺿﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﻧﻴﻨﻮى ﺑﺎﺷﺮ ﺑــﺘــﺴــﻠــﻢ ﺷـــﻜـــﺎوى ذوي ﺿــﺤــﺎﻳــﺎ اﻟــﺤــﺎدﺛــﺔ واﻟﺒﺎﻟﻎ ﻋﺪدﻫﻢ ﻧﺤﻮ 250 ﺷﺨﺼﺎ ﺗﻤﻬﻴﺪﴽ ﻻﺣــﺎﻟــﺘــﻬــﺎ اﻟــــﻰ اﻻدﻋــــــﺎء اﻟـــﻌـــﺎم".

وأعلنت اللجنة التحقيقية المشكلة لنظر حادث غرق العبارة في الموصل، في 31 اذار 2019، عن إلقاء القبض على مالكي العبارة التي تسببت بغرق عشرات الضحايا، فيما اشارت الى توقيف ثلاثة مهندسين صادقوا على افتتاح المشروع ومطابقته للشروط المطلوبة.

واعلن المتحدث باسم العمليات المشتركة يحيى رسول، عن اعتقال مالكي الجزيرة السياحية في الموصل، بالتعاون مع الاسايش في محافظة اربيل.

