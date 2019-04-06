بالوثيقة.. نائب يوجه سؤالين لوزير المالية بشأن صرف 724 ملياراً لكردستان



أعلن النائب عن تحالف الفتح فالح الخزعلي، السبت، عن توجيهه سؤالين برلمانيين إلى وزير المالية فؤاد حسين بشأن سبب صرف مبلغ ٧٢٤مليار لإقليم كردستان. الخليج 365/ بغدادأعلن النائب عن تحالف الفتح فالح الخزعلي، السبت، عن توجيهه سؤالين برلمانيين إلى وزير المالية فؤاد حسين بشأن سبب صرف مبلغ ٧٢٤مليار لإقليم كردستان. وقال الخزعلي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، "وجهنا سؤالاً برلمانيا لوزير المالية عن سبب صرف مبلغ ٧٢٤مليار لإقليم كردستان". وأضاف الخزعلي، أن "الإقليم لم يلتزم بقانون الموازنة الاتحادية ولم يسلم الحكومة الاتحادية لا نفط ولا إيرادات المنافذ"، داعياً رئيس الوزراء إلى "تحمل مسؤولياته لتطبيق القوانين الاتحادية بعدالة".





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