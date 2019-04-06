عبد المهدي يصل الى طهران

اعلن مكتب رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، السبت، ان الاخير وصل الى العاصمة الايرانية طهران في زيارة رسمية.
وقال المكتب في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "رئيس الوزراء عادل عبد المهدي وصل قبل قليل الى العاصمة الايرانية طهران في زيارة رسمية تستغرق يومين".
واضاف المكتب ان "عبد المهدي ترأس خلال الزيارة وفد وزاري وعدد من رجال الاعمال".
وكشفت مصادر مطلعة، الاربعاء الماضي، ان رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي سيزور العاصمة الإيرانية طهران في إطار جولة إقليمية تشمل كذلك تركيا.
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