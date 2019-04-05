قائممقامية بعقوبة: 200 دونم في حوض نهر ديالى غًمر بالمياه

أعلن قائممقام قضاء بعقوبة في محافظة ديالى، الجمعة، عن إخلاء 200 عائلة في حوض نهر ديالى كإجراء احترازي بسبب زيادة الإطلاقات المائية وغمر 200 دونم من البساتين في حوض النهر بالمياه.
وقال الحيالي في حديث لـ الخليج 365، إنه "تم إخلاء أكثر من 200 عائلة من المتجاوزين في حوض نهر ديالى كإجراء احترازي بسبب زيادة الاطلاقات المائية وغمر أكثر من 200 دونم من البساتين الموجودة أيضاً في حوض نهر ديالى".
واضاف الحيالي، أن "الموقف مسيطر عليه حالياً"، داعياً في الوقت نفسه إلى "ضرورة الإبلاغ الفوري في حال زيادة الاطلاقات المائية ليتم اتخاذ الإجراءات اللازمة مسبقاً".
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