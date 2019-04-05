واسط تستعين بمدرسة وروضة لإيواء عوائل بعد غرق منازلها

الخليج 365/ واسطأعلن النائب الثاني لمحافظ واسط رشيد البديري، الجمعة، عن إيواء عدد من العوائل في مدرسة وروضة داخل المحافظة بعد غرق منازل تلك العوائل.

وقال البديري في بيان مقتضب تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "محافظة واسط واسط استعانت بمدرسة وروضة لإيواء عوائل تسكن في حوض دجلة بعد تعرض منازلهم للغرق".

وأضاف البديري، أن "منازل تلك المنازل تعرضت للغرق جراء ارتفاع مناسيب النهر نتيجه الإطلاقات المائية من سد سامراء".

