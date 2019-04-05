إخماد حريق اندلع داخل بستان في المثنى

الخليج 365/ بغدادأعلنت مديرية الدفاع المدني، الجمعة، عن إخماد حريق اندلع داخل بستان في محافظة المثنى دون وقوع إصابات بشرية.

وقالت المديرية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "فرق الدفاع المدني في محافظة المثنى مركز دفاع مدني الرميثة تتمكن من إخماد حادث حريق نشب داخل بستان في منطقة البو حسان بمهنية عالية".

وأوضحت المديرية، أن فرق الدفاع المدني "أبعدت خطر النيران عن الدور السكنية القريبة من الحادث والذي حال دون ووقوع إصابات بشرية تذكر".



يذكر أن بغداد وعدداً من المحافظات تشهد بين فترة وأخرى اندلاع حرائق عدة، لاسيما في دوائر الدولة والأسواق التجارية، فيما تعزو فرق الدفاع المدني غالبيتها إلى حدوث تماس كهربائي.