الحشد: تشكيل غرفة عمليات مع الموارد لدرء خطر الفيضانات عن المحافظات الجنوبية

الخليج 365/ بغدادأعلن مدير مديرية الحركات في المديرية العامة لعمليات الحشد الشعبي جواد كاظم الربيعاوي، الجمعة، عن تشكيل غرفة عمليات مشتركة مع وزارة الموارد المائية لدرء خطر الفيضانات عن المحافظات الجنوبية.

وقال الربيعاوي في بيان لهيئة الحشد الشعبي تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "تم مؤخراً تشكيل غرفة عمليات مشتركة بين الحشد الشعبي ووزارة الموارد المائية لدرء خطر الفيضانات عن المحافظات الجنوبية"، مشيرا إلى أن "تلك الغرفة كثفت من جهودها مع تصاعد التحذيرات الأخيرة".



وأضاف الربيعاوي، "يشارك في غرفة العمليات المشتركة المعاون التنفيذي لنائب رئيس هيئة الحشد الشعبي نعمة عبد الكوفي"، مشيرا إلى "تسخير مختلف انواع الاليات لدرء الفيضان عن المواطنين والمنشآت النفطية والصناعية".

ودعا الربيعاوي المواطنين إلى "التعاون مع الإجراءات المتخذة والابتعاد عن مجرى المياه والسهول لحين حل هذه الأزمة قريباً".

