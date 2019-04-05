الموارد المائية تؤكد سلامة جميع السدود وتتوعد "مروجي الإشاعات"

أكدت وزارة الموارد المائية، الجمعة، سلامة جميع السدود العراقية، متوعدةً باتخاذ الإجراءات القانونية ضد "مروجي الإشاعات".
وقالت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، "نؤكد سلامة سد الموصل والسدود الأخرى جميعاً، ولا صحة تماماً للإشاعات التي تنشرها بعض وسائل التواصل الاجتماعي".
وأضافت الوزارة، أنها "ستقوم باتخاذ الإجراءات القانونية ضد مروجي الإشاعات التي لا تريد الخير لهذا البلد".
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